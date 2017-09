Eelmisel nädalal said mitu ajakirjandusväljaannet salapärase e-kirja, kus soovitati uurida avalikust abieluvararegistrist ühe daami andmeid. Sealt selguski, et laulja Tanel Padari (36) elukaaslasena tuntud Kristel Mardisoo (28, pildil) kannab hoopis nime Kristel Metsamaa ja on abielus ärimees Andreas Metsamaaga (36).

Uudis tuli üllatusena peaaegu kogu eesti rahvale, sealhulgas Tanel Padarile. Armukolmnurka katab siiani saladuse loor. Vastuseta on ka küsimus, kes oli salapärane vihjaja, kirjutab Eesti Ekspress.

Õhtulehe vihjepostkasti saabus samuti lugejakiri, mis väitis, et Kristel Mardisoo ei kannagi ametlikult sellist perekonnanime ja on hoopiski abielus mehega, kes kannab nime Andreas Metsamaa, kes on tapetud suurärimees Mait Metsamaa poeg.

Avalikust abieluvararegistrist nähtus, et Kristel Mardisoo isikukoodiga Kristel Metsamaa ning Andreas Metsamaa esitasid 26. jaanuaril 2015. aastal abielupaarina sisse avalduse, milles avaldasid soovi määrata omavaheliseks varasuhteks varalahususe. Registri andmetel kanti avaldus sisse 27. jaanuaril 2016.