Tõelised hingesugulased, kuigi sageli peetakse neid sobimatuteks, sest Vähk on emotsionaalne, kuid Kaalud eelistavad kaaslaseks tasakaalukaid partnereid. Aga Vähk vajab stabiilsust – kodu, perekonda. Vähk vaatab Kaaludele alt üles. Vähk on Kaaludest praktilisem. Kaalud armastavad pea pilvedes seigelda. Täiuslik!

2. JÄÄR JA KAKSIKUD

Jäär on praktiline seal, kus Kaksikud unistama kipuvad. Jäär juhib loogikaga kohtades, kus Kaksikud usuvad oma emotsioone. Need kaks on küll väga erinevad, kuid saavad üksteisega hakkama. Jäärade jaoks on inspireeriv Kaksikute oskus elust justkui läbi tantsida. Kaksikuid võlub aga Jäära tugevus ja oskus tunnetest hoidudes otsuseid langetada.

3. LÕVI JA AMBUR

Neid mõlemaid juhib elus nende enda identiteet. Nad on uhked enda ja enda individuaalsuse üle. Kui nad pühenduvad, siis täielikult. Nad on kaitsvad ja isetud, kui asi puudutab nende eludes armastatud inimesi. See muudab nad suurepärasteks partneriteks, kes teineteist täiustavad. Ambur toob suhtesse sügavust, Lõvi kergust ja helgust. Mõlemad on tugevad isiksused. Kui õige Lõvi leiab õige Amburi, siis ei lahuta neid miski.

4. SÕNN JA NEITSI

Sõnn ja Neitsi jagavad idealistlikku vaadet elule. Nad on perfektsionistid. Sõnn unistab, Neitsi teeb. Sõnn on Neitsile truu just viisil, mida Neitsi vajab. Neitsi on seikluslik viisil, mida Sõnn vajab. Nad on vastandlikud, mistõttu suhe toimib. Sõnn aitab Neitsit ta ärevuse juures. Neitsi aitab Sõnnil hinnata ka elu ebatäiuslikkust.

5. VEEVALAJA JA KALJUKITS

Paar, mis on küll taevas juba kokku seatud. Eriti ideaalsed on nad koos äris, aga ka elus. Kui Veevalajalt tulevad suured ideed ja viisid eluks, siis Kaljukits on see, kes need tööle paneb. Nad leiavad praktilise viisi, kuidas neid suuri ideid teostada. Need kaks vajavad teineteist, et suuri unistusi täita. Veevalaja tõukab Kaljukitse tagant. Kaljukits hoiab Veevalajat mõistuse juures.

6. KALAD JA SKORPION

Kaladel ja Skorpionil on palju ühist, kuigi seda esmapilgul ei arvaks. Nad lihtsalt väljendavad oma sügavaid emotsioone erinevalt.

Kalad on suhtes partneriga, kes on neist justkui sõltuvuses, kellele nad on kinnisideeks. Skorpionit inspireerib keegi, kes teab oma sügavaid tundeid ja jagab neid, aga mitte agressiivsel viisil.