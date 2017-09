Tallinna südalinnas asetsev St. Barbara Hotell ja Restoran Baieri Kelder tähistasid 19. septembril oma 20. sünnipäeva. Ürituse peaesinejaks oli vokaalsolist Marek Sadam projektiga “Lihtsalt Sadam”, mida saatis ajastule ja olustikuga harmooniliselt sobiv lõõtspillimäng.

Ürituse eesmärgiks oli tunnustada oma koostööpartnereid ja kliente pikaajalise koostöö eest, ilma milleta poleks täna täitunud 20 aastat võimalik olnud.

"Me kõik oleme tugevad eraldi, kuid koos suudame imesid korda saata,” edastas tunnustuse oma koostööpartneritele ja meeskonnale, ettevõtte tegevjuht Joel Bezzaborkin.

Hotell St.Barbara on kolmetärni Superior hotell, milles on 53 numbrituba ja konverentsi võimalustega Saksa Restoran Baieri Kelder. Viimane on tuntud oma kvaliteetse saksa köögi traditsioonide hoidmise ja arendamisega Eestis. Traditsioonilised Saksa maitsed on harmoneerunud oma Eesti traditsioonidega pedantliku peakoka Marko Kulveri ja tema meeskonna käe all.

Restorani kandvaks õllebrändiks on Paulaner. Ainsa kohana Eestis, pakub Baieri Kelder eksklusiivselt Palulaner Munchen Dunkel vaadiõlut ning tähistab iga aastaselt maailmakuulsat Oktoberfesti õllepidu erinvate kampaaniate ning Oktoberfesti eripruuliga.

