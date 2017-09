Hiljuti Tallinnas Kompassi majas (Tartu maantee 13) avatud Antti’s Lunch Bistroo motoks on pakkuda kiire elutempoga inimestele maitsvat ja tervislikku toitu.

"Restoranides on küll väga maitsev toit, kuid see pole tavaliselt tervislik. Meie tahame serveerida toitu, mis oleks nii maitsev kui ka tervislik. Pakume siin kõike, mida ise tahame süüa,“ selgitab Antti’s Lunch Bistroo juhataja Antti Utno.

Tervislikkus väljendub selles, et toitudele ei lisata peaaegu üldse suhkrut ("peaaegu üldse" seetõttu, et mõne söögi puhul on see lihtsalt vajalik), pakutav enamasti laktoosi- ja gluteenivaba ning sobilik veganitele. Üheks Antti’s Lunch Bistroo pärliks on ülitervislik kinoa, mis on nii tervisliku toitumise austajate lemmik. Ka pakutav vesi on suure mineraalisisaldusega, mis tähendab, et see kiirendab täiskõhutunnet ega tekita vajadust liiga palju süüa.

Antti, kes on ise suur tervisliku toitumise austaja, annab lugejatele lõunasöögiks kavala nõuande. "On üsna tihe, et pärast lõunasööki tekib inimesel uni ja ta ei jaksa enam tööd teha. Ei pea taimetoitlaseks muutuma, aga ärge sööge lõuna ajal alati liha, sest siis on energiat rohkem. Kui organism on väsinud, siis on ka aju,“ räägib Antti.

Antti’s Lunch Bistroo jaoks on tõeliselt oluline emotsioon, kuidas inimesed lõunalt lahkuvad. Teenindus on vahetu ja püsikliente tervitatakse kui sõpru. Ja väike boonus on püsiklientidele ka – igalt toidukorral 10% allahindlust.