Facebookis on ringlemas video, kus meie oma räpparist superstaar Tommy Cash uhkeid kanepitaimi demonstreerib ja õpetab, kuidas nendest teed teha.

Videot jagati Facebooki leheküljel „Squatting Slavs In Tracksuits“, millel on ligi 750 000 jälgijat ja mis on pühendatud slaavi kultuuri ehk slaavi küki, Adidase dresside ja kõige muu huvitava jagamisele.