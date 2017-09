Reese Witherspooni eksabikaasana tuntud Ryan Phillippe eitab raevukalt oma endise sõbratari väidet, nagu oleks Ryan ta purjuspäi läbi peksnud ja trepist alla lükanud.

21aastane Elsie Hewitt kaebas näitleja kohtusse, süüdistades teda peksmises ja kehavigastuste tekitamises. Playboy modelli sõnul oli intsident aset leidnud juuli algul, kui ta tahtis päras tülliminekut oma asju Phillipe'i kodust minema viia. Kuid Ryan (43), kel on abielust Witherspooniga kaks teismelist last, ütleb Twitteris, et tegu on valeväidetega, mis tekitavad nii kurbust kui tülgastust.

„Nende väidete algse tegemise ajal tegin võimudega täielikult koostööd ning läbi viidi põhjalik juurdlus. Mehena, keda kasvatasid naised kodus, kus naiste õigused, feminism ja naiste huvide kaitse olid esiplaanil, tekitab minus iiveldust, et mu nime võib leida ükskõik millisele koduvägivallale viitavatest artiklitest.“

„Koduvägivald on väga tõeline ja traagiline probleem, millega maailmas seisavad silmitsi paljud naised," jätkab Ryan. "Seda ei tohiks eales kasutada kätemaksuhimuliseks laimuks ega raha teenimise eesmärgina. See on vale. Ma pole selline. Iga sõna mu süüdistaja väidetes on vale.“