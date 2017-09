Kui alguses seostati Rootsis surnud Eesti mehe juhtumit peksmise ja vägivallaga, siis nüüdseks paistab, et tegu oli õnnetusega, mida varjutavad arusaamatused ja politsei väidetav jõhkrus pealtnägijate suhtes.

„Kõik sai alguse sellest, kui minu vend helistas mulle ja palus abi kiirabi kutsumisel, sest ta ei räägi puhtalt rootsi keelt.“ Nii räägib Delfile Marika (nimi muudetud ja toimetusele teada), Lõuna-Stockholmis Nackas elav eestlane.

Marika sõnul on meediast käinud läbi palju vääraid fakte. Nagu näiteks see, et tegu oli peksmisega. "Sain ise eile politseilt kinnitust, et tegemist oli õnnetusjuhtumiga," märgib ta.

Refereeritud artikli täisteksti loe edasi Delfist.