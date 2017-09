Budde`de perekond on hädas nende kodust mööda sprintiva naisega, kes armastab hommikuti nende murul kakal käia, vahendab The Sun.

Kui naine esimest korda nende murul hädal käis, siis nägid lapsed pealt, kuidas naine püksid maha ajas.

Pereema Cathy Budde jooksis välja ja uuris, et kas naine kavatseb tõesti tema laste ees hädale asuda. Kakaja küll vabandas, kuid tegi häda siiski ära.

Pereema uskus, et naine toob koertele mõeldud kakakoti ja koristab ära, kuid seda ei juhtunud.

Järgmisel hommikul oli naine uuesti platsis ja jättis jälle maha hunniku.

Cathy sõnul on naine oma häda tarbeks varunud isegi pepu pühikimiseks vajalikud vahendud.

Asja teeb eriti naeruväärseks see, et lähedal on avalik tualett ja bensiinijaam, kus häda saaks privaatselt lahendada. Politsei peab nüüd avalikult hädal käivale naisele jahti. Samuti on ta palunud perel naise kõik kakamised ja jooksud võimalusel video ja fotoga jäädvustada.