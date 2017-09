TV3 uudiste stuudios käis multitalent ja ajaloohuviline Mart Sander, kellel väidetavalt see päris õige Merivälja objekti tükk olemas on. Nimelt elas majas, mille all Merivälja ufo olevat olnud, Sanderi kunagine klassijuhataja.

„Temaga olid mul väga pikalt suhted, ka pärast kooli käisin tal tihti külas ja temalt on mul kingitusena ufo tükk, ma olen väga nõus, et seal all on ufo tükk, mulle meeldib nii mõelda. See ufo on kaitstud kaitsekihtidega, sest ma kujutan ette, kui maaväline tsivilisatsioon tuleks oma kosmoselaevadega või kosmosemajakaga, siis me ei puuriks sealt läbi oma jõududega,“ arutles mees.

Tükk, mis Sanderil kaasas oli, puuriti objekti küljest tohutute teemantpuuridega. Mehe sõnul on tükke objektist saadetud erinevatesse laboritesse üle maailma ning väidetavalt sellist sulamit meie planeedil eksisteerida ei tohiks.