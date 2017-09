Kinoteater andis eile enda veebilehel teada, et pakuvad tööd inimesele, kes pole kunagi teatris käinud. Kinoteatri eestvedaja Paul Piik sõnas Õhtulehele, et antud ameti töökohustusi ta veel avalikustada ei soovi: „Mis täpselt selle sisu on, jääb esialgu üllatuseks!“

Naljastipendiumi asutaja Piik selgitas, et tegu on terve järgmise aasta vältava suurprojektiga: „Loodame praegu jõuda inimesteni, kes teatris ei käi, et sobiv kandidaat leida. Tööülesandeks on olla täielikult Kinoteatri käsutuses terve aasta.“

Sobilik kandidaat on vanuses 18-35 ning kandideerimiseks tuleb salvestada videotervitus, kus tööle kandideerija selgitab, miks ta pole kunagi teatris käinud. Töö sisust saavad kandidaadid teada 14. ja 15. oktoobril toimuvate intervjuude raames. Tulevasele võimalikule talendile pakutakse keskmist kultuuritöötaja palka.