Muusikutepaar Angeelia Maasik ja Mick Pedaja on rääkinud, et kui nad kohtusid, tekkis neil kohene äratundmine, et just nemad on teineteise jaoks õiged. Nüüd on noored oma armastust kinnitanud ka ühesuguste tätoveeringutega.

Kahest kriipsumehikesest koosneva sümboli, mis kannab nime „Miang“, disainisid Mick ja Angeelia ise ning see on tätoveeritud noorte käte sisekülgedele, randmest pisut ülespoole. Kehakaunistused on tehtud erinevatele kätele, seega kui paarike käest kinni hoiab, on need kõrvuti.

Tindipiltide autor on Greta Tooming stuudiost Bad Pen Pal tattoo.

Tänavu 9. märtsil Angeelia ja Mick kihlusid. „Me kohtusime täpselt aasta tagasi samal päeval. Nii nagu meie kohtumispäevalgi, oli meil ka seekord sel päeval Raplas kontsert, kus esinesime mina, Mick ja NOËP,“ rääkis Angeelia Õhtulehele, et Mick palus tema kätt järve ääres, ehedas Eestimaa metsa rüpes.

Angeelia ütleb, et tätoveeringud on väga isiklikud ning seetõttu nad sel teemal praegu pikemalt rääkida ei soovi.