Praeguseks on Tammel läbitud esimene Ironmani triatlon ning turjalt on sporditegemisega kadunud 18 kilo. Enne sportliku eluviisiga tegelemist oli ta oma sõnul elu halvimas vormis, muuhulgas suitsetas ta kunagi lausa viis pakki päevas!

„Seitsmeste“ stuudios käis külas näitleja, sportlane ja multitalent Raivo E Tamm, kes on tõeliseks eeskujuks paljudele eestlastele, olles tervise hüvanguks täielikult muutnud oma elustiili. Tamm rääkis, kui lihtne või raske seda teha oli ning mis on tema edasised plaanid.

„Ma muidugi ei suitsetanud iga päev viis pakki, see oli siis, kui oli pingeline prooviperiood, õhtul etendus ja pärast ka veel pidu. Kui tuli ka veel õlu mängu, siis tuli õhtu lõpuks viis pakki ära. Mulle väga meeldis suitsetada. Aga pärast selliseid öid ja päevi, kui ma hommikul ärkasin, siis oli nagu vesipiip, kõik lurises kopsudes. Suguvõsas on mul soodumus astmale, siis hakkas mul tasapisi tulema see asi, bronhiidid hakkasid korduma, arst ütles, et teeme nii, et selles elus nüüd rohkem ei suitseta,“ rääkis ta.