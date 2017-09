Ema võttis jalust nõrgaks, kui pojalt kõlas ootamatult aus ja otsekohene küsimus, et kui sageli ta ema ja isa seksivad.

Mumsneti portaalis on lahti läinud sõda, kus paljud lapsevanemad on šokeeritud, et naine andis enda ja mehe suguelu kohta pojale väga ausa vastuse, vahendab Daily Mail.

Mumsneti kasutaja nimega Bestoutofthree suruti seksi puudutavate küsimustega nurka oma 12-aastase poja poolt. Naise sõnul tundis ta end selle jutuajamise juures väga ebamugavalt.