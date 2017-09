Terminaatori bändi ninamees Jaagup Kreem seikleb mootorrattaga Slovakkias ning kirjutab Facebookis, et teda on vallanud liiklusraev. Mees tunnistab, et ta ei soovi nii vihane olla ning on otsustanud selle vastu abi otsida meditatsioonist.

Mees kirjutab sotsiaalmeedias: „„Sanavabitš!!!!“ röökisin kiivrisse, kui üks rekkajuht mulle ette keeras. Sel hetkel sain aru, et mind on vallanud liiklusraev. Ja ma ei taha ju ometi olla selline. Ja siis tekkis mul idee.... Kuna Poolas on palju asulaid, kus kiirust tuleb vähendada, saab seal tegeleda ka uue eneseotsingu/eneseabi meditatiivse asjandusega, millele panin nimeks „MOTO-VESI-JOOGA“... Seda saab harrastada muidugi vaid siis, kui vihma sajab. Aga jah, väiksemal kiirusel saad teha ratta seljast maha tulemata igasuguseid harjutusi – ja kohe hakkab parem. Kui enam muuga tegeleda ei taha/viitsi, siis hakkan motovesijooga instruktoriks (või siis treeneriks). Esimene trenn on oktoobri lõpus, sõidame grupiga Peipsi poole ja muidugi peame enne ikka ilmateadet jälgima. Usun, et saan ka EASilt selle vahva idee jaoks bensuraha –„maaelu popiks“ ja ongi meie linnastumise probleem lahendatud. Ja liiklusraevust saame ka lahti. ELU ON LILL!!!“