Hollywoodi näitlejatel Rachel Bilsonil ja Hayden Christensenil on mitme USA ajakirjandusväljaande väitel teineteisest mõõt lõplikult täis.

2007. aastal filmi „Jumper“ võtetel tutvunud paar on kümne ühise aasta jooksul kokku-lahku käinud, ent nüüd olla otsus lõplik.

„Rachel on tagasi Los Angeleses ja Hayden Torontos. Nad on mitu kuud lahus olnud,“ kinnitab Us Weekly allikas.

36aastastel näitlejatel on oktoobris kolmeseks saav tütar Briar Rose ehk Okasroosike.