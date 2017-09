Matti Nykäneni eksnaisel Mervi Tapolal diagnoositi ravimatu maovähk.

Ilta-Sanomate teatel tuli haigus ilmsiks, kui arstid uurisid Mervi (63) suhkruhaiguse ravimite mõju. Vereanalüüs näitas, et vere hemoglobiinitase on kevade ja suvega tunduvalt halvenenud. Koeproov näitas maovähki, mis on kandunud edasi ka maksa.

Tapola sõnul ei ole seda võimalik opereerida. „Võtab päris vaikseks. Vapustus oli kohutav. Olen viimasel ajal täiesti šokis olnud,“ tõdes suusahüppekuulsuse eksabikaasa lehele. Ilta-Sanomatel teatel saab Tapola tsütostaatilist ehk keemiaravi.

Tapola vorstivabrikantide suguvõssa kuuluv Mervi abiellus endast üheksa aastat noorema Matti Nykäneniga 2001. aastal. Kaks aastat hiljem lahutati, kuid 2004. aastal lasti end taas paari panna.

Paar oli kurikuulus oma viinavea ja tormilise suhte poolest, mille jooksul Matti lõi naist korduvalt noaga ning kandis selle eest ka vanglakaristust. Mervi jõudis lahutuse viisteist korda sisse anda, enne kui langetas lõpliku otsuse Nykänen hüljata.