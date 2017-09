President Kersti Kaljulaid pidas meie aja järgi täna varahommikul New Yorgis ÜRO peaassamblee iga-aastasel avaistungil kõne, milles rääkis konfliktikolletest, rändekriisist, küberjulgeolekust ning vajadusest reformida ÜROd.

Kersti Kaljulaid kõnelemas ÜRO Peaassamblee avaistungil (Reuters / Scanpix)

President juhtis tähelepanu, et maailm on muutunud üha ettearvamatumaks ning liiga paljud riigid kannatavad lahendamata konfliktide tõttu. „On palju riike, keda on lõhestanud pinged, mille tekkimist küll nägime, kuid ei suutnud õigel ajal halvimat ära hoida,“ ütles president Kaljulaid oma kõnes ning tõi näiteks Ukrainas, Gruusias ja Süürias toimuva. Riigipea sõnul on rahvusvaheliste konfliktide ja terrorismi ning kliimamuutuste mõjul praeguseks suurim hulk ümberasustatud inimesi, mida maailm seni näinud on."

Kaljulaid sõnas, et Eesti sooviks on tuua ÜROsse oskust kuulata ning mõista kõiki neid, kelle õigused on piiratud. „Ühiskonnad, kus mehi ja naisi koheldakse võrdselt, on kiirema arenguga ning võrdõiguslikkus aitab kaasa vaesuse vähendamisele.“ Kaljulaid rõhutas ka, et tuleb võidelda igasuguse soolise vägivallaga.