Töömeister võttis auto vastu ja lepiti kokku auto üleandmise aeg, kuid kohale minnes avastas heauskne klient kinnised garaažiuksed, meister telefonile ega e-kirjadele ei vastanud ning autotöökoja naabrite andmeil polnud töökojas mitme päeva vältel liikumist olnud. Klient pöördus 18. septembril politseisse, et registreerida sõiduki vargus.

Septembri alguses viis klient oma sõiduauto Škoda ühte Tallinnas asuvasse vinüülkiletamise töökotta, et kokkulepitud ajal lasta auto kiletada. Samuti oli klient tasunud ettemaksu summas 550 eurot.

Eile registreeriti If Kindlustuses autovarguse kahjujuhtum, kus klient viis oma sõiduki Tallinnas asuvasse vinüülkiletamise töökotta, kuid autole järele minnes olid kadunud nii auto kui ka töö vastu võtnud isik.

Kohe pärast kahjujuhtumi registreerimist asus tööle kindlustusuurija, kelle töö tulemusena leiti sõiduk sama päeva pärastlõunal Koplist suletud hoovist. Sõiduk oli terve ning klient oli õnnelik, et sai oma auto tagasi, ehkki kiletamistööd olid tegemata.

Enne mõtle ja siis jäta!

If Kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juht Taavi Kiibus paneb inimestele südamele, et oma autot võõrastele isikutele jätta on risk, mille võtmist tuleks eelnevalt tõsiselt kaaluda.