Tänavu on munitsipaalpolitseil tulnud tegemist teha juhtumiga, kus Sillamäelt Tallinna Lasnamäe korterisse koos kitsega kolida soovinud eakas naine käis neilt luba küsimas: loom ise olevat rahumeelne ning temaga saavat maja ees muruplatsil jalutada.

Munitsipaalpolitsei Lasnamäe tugipunkti inspektori juurde tuli proua mureliku küsimusega, et kas ta tohib koos kitsega Lasnamäe korterisse kolida. Nimelt plaanis ta lähiajal Sillamäelt Tallinna kolida, kortergi juba välja valitud. Ainult üks takistus on veel – ilma oma lemmikuta ta ümber kolima ei soostu. Naise sõnul asub korter esimesel korrusel ja loom ise on rahumeelne.

„Hakkan temaga maja ees muruplatsikesel jalutamas käima, ega kitseke müra ei tee, ainult iga kord kui õue läheb teeb mää!“ selgitas proua oma plaane mupole, kes sellest mõni aeg tagasi Facebooki lehel kirjutas. Kitse pidamine lemmikloomana ei ole iseenesest keelatud, ent arvestama peab siiski loomakaitseseadusest tulenevate nõuetega. On enam kui selge, et korter pole just kitsele omane eluruum, märkis mupo.