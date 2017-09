Ida-Euroopa riigid on algatanud Euroopa Komisjonis nn toidurassismi küsimuse, mille puhul üks ja sama toode on Ida-Euroopa riikides teise koostisega kui Lääne-Euroopa riikides. Eesti toitukaupadele jm toodetele sellist seiret ei tee ning ükski ametkond ei pea seda ka oma ülesandeks, edastab ERRi uudisportaal.

Ida-Euroopa riigid on juba jupp aega pööranud Brüsseli tähelepanu sellele, et Euroopa Liidus müüdavad globaalselt toodetavad kaubad on riigiti pisut erineva koostisega. Veelahe koostises jookseb uute ja vanade EL-i riikide ehk Ida- ja Lääne-Euroopa vahelt, ja ikka nii, et Ida-Euroopas müüdavas tootes on kvaliteetsemaid tooraineid vähem kui Lääne-Euroopas müüdavas samanimelises tootes.

Nii on Ida-Euroopa liikmesriigid selgitanud välja, et samas pakendis kalapulgad sisaldavad Lääne-Euroopas rohkem kala ning mõnes riigis on sama brändi jäätee või limonaadi koostises osa suhkrust asendatud mõne muu magusainega.