Eesti laevakaitsjad vaevlevad India vanglas trellide taga äärmuslikes tingimustes, kus isegi vetikane joogivesi tuleb osta oma raha eest. Laevakaitsja Raigo sõnul ei taha India kohus nende kaitsja esitatud avaldusi vastu võtta. Kas probleem on tõesti poliitiline?

Raigo viitab Human Rights at Sea (HRAS) otsusele, milles on selgelt välja toodud, et India rikub nende kaasusega nii oma riigi kui ka rahvusvahelisi inimõiguste seadusi. See aga ei huvitavat kedagi. „Samal ajal, kui meie riik ja valitsusliikmed räägivad kui demokraatlik, õiglane ja sõltumatu on India kohtusüsteem, on advokaadid öelnud algusest peale, et probleem on poliitiline ja palunud meie saatkondadelt survestust,“ ütleb Raigo.