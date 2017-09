Endise Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineni (54) elu on viimastel aastatel olnud heitlus depressiooniga ning nüüd rääkis ta esimest korda põhjustest, miks ta seitse aastat tagasi päevapealt Esimest korda räägib ta põhjustest, miks ta seitse aastat tagasi päevapealt abilinnapea kohalt lahkus.

Kaia Jäppinen sõitis tööle, pisarad silmas, tundega, et ei suuda tööle minna, vaid oleks tahtnud ainult kodus teki all lebada. Keegi ei teadnud, et tööl „raudseks leediks“ kutsutud naine, kes kandis alati kontsi ja rangelõikelisi pintsakuid ja kelle soeng ja meik olid laitmatud, põeb 35. eluaastast peale kõrgvererõhktõbe, millele ravimid ei mõjunud.

Kui 2010. aasta suvel teatas Kaia Jäppinen ootamatult, et lahkub päevapealt ametist, oli tal selleks ajaks diagnoositud raske depressioon, millega kaasnesid ärevus- ja paanikahäired, meeleolukõikumised, unetus, isutus, apaatia jne.

Nüüdseks on Kaia Jäppinen õppinud depressiooniga elama: „Ja kui sa seda suudad, siis märkad ükspäev, et teda enam polegi.“

