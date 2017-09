„Ma kükitasin Kaljo Kiisa ette maha, ta võttis minu käe enda kätte ja paar minutiti – see kestis paar minutit… Tema ei öelnud mulle sõnakestki ja mina ei öelnud talle sõnakestki, aga me mõistsime teineteist absoluutselt!“ meenutab Vahur Kersna kohtumist Kaljo Kiisaga augustis 2007. Haigla koridoris. „Ju tema teadis, et minek ei pruugi olla väga kaugel ja mina, kes ma tulin välja doktor Palgi kabinetist – ega mul olnud ka väga palju lootust.“

Veidi vähem kui aasta varem, 4. oktoobril 2006 ilmus Õhtulehes lugu pealkirjaga „Kaljo Kiisk: „Hea, et see vähk mu seest üldse leiti.““ Toona 80aastane teenekas filmimees, näitleja ja poliitik rääkis artiklis, et ehkki ta kopsust avastati pahaloomuline kasvaja, on see nüüdseks välja lõigatud ja unustatud. Kiisk rõõmustas: tervis on juba nii hea, et tööd võiks rohkemgi olla.