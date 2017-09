"Mis on filosoofia?" küsib õpilane.

"Võin seletada näidete varal," vastab professor. "Võtame kaks inimest – üks on puhas, teine räpane. Kes neist läheb sauna?"

"See, kes on must ja räpane."

"Ei! Räpane ei käi saunas. Aga puhas läheb, et säilitada puhtust. Nüüd teine näide: üks mees on must, teine puhas. Kumb läheb sauna?"

"See, kes on puhas."

"Vale. Puhas ei lähe, kuna ta on niigi puhas. Aga must läheb, sest ta vajab pesemist!"

"See on ju mingi jama!"

"Sinu jaoks on see jama, aga teaduslikult võttes on see filosoofia!"