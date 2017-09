Mehhikos oli täna tugev maavärin magnituudiga 7,1, teatas USA Geoloogiline uurimiskeskus.

Maavärin raputas pealinna México hooneid ning pealtnägijate sõnul inimesed evakueeriti hoonetest, vahendas BBC. On vigastatuid ning teateid, et inimesed on jäänud varingute alla lõksu. Ohvritest esialgu teateid ei ole.

Maavärina epitsenter oli Puebla osariigis 51 kilomeetri sügavusel.

Selle kuu algul oli Mehhikos maavärin magnituudiga 8,1. Selles loodusõnnetuses hukkus vähemalt 90 inimest.