Marko pani paika menüü, et Susanna saaks parajal hulgal kaloreid. Treener kiidab, et neiu on poolteist kuni kaks kilo alla võtnud ja see oligi eesmärk. „Kui toitumist ei jälgita, siis ei olegi väga tulemust.“ Missil on päevas neli toidukorda. Näiteks intervjuuga samal päeval võttis ta jõusaali kaasa vähese rasvasisaldusega kodujuustu ning riisi, millele oli lisatud pähkliõli – kodujuustust saab ta valke, riisist süsivesikuid ja pähkliõlist rasvu. „Saladuskatte all võin öelda, et eelmine toidukord oli liha, seekord on kodujuust,“ lisab Susanna. Päeva viimane eine peab aga olema süsivesikuvaene, mis tähendab, et ta sööb lõhet ja värsket salatit.

Et võistluspäevad Vietnamis on pikad ja unetunde napib, on varasem treening ja hea vorm missile hädavajalikud. Susanna valis oma eratreeneriks Marko Toomingu, kelle sõnul näeb neiu hea välja, aga üht-teist saab veel viimistleda. „Drastilisi muutusi ei olnud vaja. Teeme treeningut tervele kehale ja toitumist natukene stabiilsemaks, et kõik rasvad, süsivesikud ja valgud saaks kätte. Lihtsalt kaks kuud väikest lihvi,“ räägib Marko. Tema sõnul peab samas jälgima, et Susanna päris fitnessikeha omale ei treeniks. „Kui lihast on liiga palju, mõjub ta laval atleedina ja võõrkehana.“

Susannat juhendab võistluse eel ka Miss Queen of Scandinavia esindaja Kersten Liba. Näiteks valivad nad koos välja bikiinid, mis rõhutaksid missi nahavärvi, juuksetooni ning kaunistaksid keha. „Finaali päevitusriideid valides võtame arvesse seda, et tal on kergelt roosakas nahatoon. Kui ta päevitub, läheb nahk natuke punaseks, seega valime vastandeid, mis seda tooni balansseeriks,“ selgitab Kersten, et nad valisid kollaka komplekti, mis paistab laval kenasti silma ja toob vormi esile.

Kersten räägib, et Susannal tuli Vietnamisse võistlusele pääsemiseks läbida Eestis tihe konkurss. „Tavaliselt näeb reglement ette seda, et tüdrukud saadavad enda fotod. Hästi oluline on pikkus ja mõõdud. Kui need sobivad, alustame tüdrukuga vestlust. Soovime, et nad kirjutaksid enda kohta, millega nad tegelevad. Järgmise etapina kohtume nendega. Ma kindlasti pean nägema tervikut. Kui see sobib, jõuame pildistamiseni, sest on hästi oluline, et ta oleks fotogeeniline,“ ütleb naine, et lõpuks tehakse tüdrukute seast valik. „Kõik peab olema ilus tervik.“

Missiks olemine on töö

Enne Vietnami-sõitu sõlmitakse missidega leping. „See on sama nagu tööleping. Ta läheb sinna tööd tegema. Ta luges lepingut nädal aega ja seal on vaja mõista igat sõna. Lepinguga käib kaasas nimekiri, mida on vaja sinna kaasa võtta,“ valgustab Kersten. Susanna sõnul oli leping loogiline ja midagi hirmutavat seal ei olnud.

Missivõistlusel on tähtis ka see, mida kaunitar kannab. Susanna on otsustanud kodumaise disaini kasuks ning esitleb kiirmoevastase brändi Adamson Art Wear loomingut. Õhtukleidivooru kleit on neiul varasemast juba olemas: „See on bordoopunane, ilma õlapaelteta, printsessilõikeline ja kristallidega.“ Kleidi lasi ta õmmelda juba kuus-seitse aastat tagasi.

Kes maksab kinni kaugele maale sõidu ning kõik need kingad ja kostüümid? „Lennupiletid olen maksnud enda taskust, samuti viisa ja kindlustuse. Õhtukleit on mul juba olemas.“ Kaunitar selgitab, et Vietnamis saab ta lavale astuda tänu sponsoritele, kes annavad talle selga riided, vormivad keha ja aitavad iluküsimustes. Susanna tunnistab, et veel on tal puudu ehted ja kingad, mistõttu toetajate otsingud alles kestavad.