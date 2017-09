Jalgpallikohtunik Anni Rahula üllatab suurepärase vormiga, kuigi sai vaevalt kolm kuud tagasi emaks. „Ega siin muud salanippi polegi kui geenid. Ma tean, see on igav vastus,“ muigab ta. „Ma olin raseduse ajal väga aktiivne ja arstid lubasid mul sporti teha,“ räägib Anni (30). Pärast lapse sündi tegi ta treeningutesse ainult paarinädalase pausi. „Siis olin ma teinud juba pikki jalutuskäike ja tuli suur trenniisu. Kolm nädalat pärast sünnitust hakkasin ma vaikselt treeningutega pihta ja seda tõesti enesetunde järgi.“ Taas trenni teha oli Anni sõnul mõnus ning nädalase treeningu järel naasis ta kohtunikuna jalgpalliplatsile. „Aga seda muidugi väga rahulikult,“ rõhutab ta. „Ma ei propageeri kindlasti seda, et sünnitad ära ja jooksed paari nädala pärast maratoni. Kõike tuleb teha mõistusega ja vaadata, kuidas sinu keha reageerib.“

Anni sõnul pole vaja talitada nii-öelda superemade eeskujul, vaid tuleb ikka kuulata oma keha. „Mul on sõbrannasid, kes on veel kuu aega pärast sünnitust külili lebanud ja pole liikuda saanud. Tuleb kuulata ennast ja oma keha ning muidugi mitte üle pingutada – see on oht.“ Anni ütleb, et pidi ka ise treeningutega alustades end tagasi hoidma. „Kui oled harjunud hüppama, kargama ja täie hooga jooksma, ei ole mõtet seda kohe jälle teha.“

Anni ja tema muusikust abikaasa Tomi (40) pisitütar Rubi sündis 28. juunil ning naine tunnistab, et piigale nime valimisel aitas neid ka otsingumootor Google. „Siin ei ole mingit suurt trikki, meile meeldis see nimi,“ ütleb ta. „Välistasime nimes tähed x, y ja z kohe ära, seega tuli nimi [mis lõppeb] i-tähega. See on väga kaunis nimi, meile väga meeldib,“ sõnab Anni ja naerab, et mis vanem see oleks, kes ei ütleks, et tema lapsel on kõige ilusam nimi.