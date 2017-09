Inimese ööpäevaseid bioloogilisi protsesse uurinud katsed on viinud järeldusele, et keskmine 10aastane laps ei suuda koolitööks sobivalt keskenduda enne kella poolt üheksat. Enamikus Eesti koolides algab koolipäev aga juba kell kaheksa.

Kasvatusteadlase Tiiu Kuurme sõnul on näiteks maalastel vaja õigeks ajaks kooli jõudmiseks tõusta juba kella kuue ajal. Maakoolid on koolipäeva alguse suhtes küll paindlikumad, kuid samas on maakoolid ka hääbuv nähtus.

"Väikerahva suurusehullus on väikeste koolide sulgemine ja suurte koolide soosimine," rääkis Kuurme.

Liina Kersna rääkis, et teine seltskond ütleb, et paljud lapsevanemad peavad minema kella kaheksaks tööle - kuhu siis lapsed panna? "Mina vastan sellele nii, et niikaua kui me ühiskonnas teeme lapsi puudutavaid otsuseid lähtudes sellest, kuidas meil, täiskasvanutel on mugavam või parem, mitte sellest, kuidas lapsel oleks parem, siis me ei muutu lapsesõbralikuks ühiskonnaks," rääkis Kersna.

Vaata videost, millist tunniplaani Tiiu Kuurme koolidele soovitab.