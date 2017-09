Põhjameres avastati Esimese maailmasõja ajal uppunud Saksa allveelaev, milles võib olla 23 surnukeha.

UB-II tüüpi allveelaev on sedavõrd heas seisus, et arvatavasti on laevas alles kogu hukkunud meeskond. Alus lebab Belgia ranniku lähedal 30 meetri sügavusel merepõhjas. Selle uppumise põhjustas arvatavasti miin, kirjutas BBC.

Lääne-Flandria kuberner Carl Decaluwé ütles, et allveelaeva asukohta on hoitud kalevi all, et vältida aluse rüüstamist või koguni hävitamist. Kinnitamata andmetel asuvat allveelaev Ostende sadama lähistel.

Kuberner Decaluwé ütles, et seda tüüpi allveelaevade meeskond koosnes 22st liikmest ja komandörist.

Laev ehitati 1915. või 1916. aastal.