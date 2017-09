"Kes siis veel meie ilusas emakeeles laulaks ja räägiks, kui mitte meie ise," on laulja Karl Madis veendunud.

Karl Madis on üks neist Eesti lauljatest, keda teavad mistahes põlvkonna muusikalembelised esindajad ja kelle tuntumaid lugusidki oskavad ilmselt nimetada nii noored kui vanad. Üks tema edu saladusi on kahtlemata see, et muusik laulab vaid eesti keeles. „Minu jaoks on eesti keel, kultuur ja kodumaa need juured, tänu millele minusugune leheke elab, hingab ja õitseb, niikaua kui aega antud on,“ ütleb staažikas laulja kindlalt. „Ja laulan loomulikult eesti keeles! Seda sellepärast, et mujal lauldakse omades keeltes ja kes siis veel meie ilusas emakeeles laulaks, räägiks, seda arendaks ja säilitaks, kui mitte meie ise?“

Muusik nendib, et kodune kasvatus eestluse vaimus on väga väärtuslik, aga kui kodus mängib raadio, kust ei tule ühtegi eestikeelset laulu või siis paar tükkigi päevas, on raske anda soovitusi selle kohta, kuidas teha nii, et eesti muusika oleks rohkem hinnatud ja au sees. „Kui need raadiod täidavad oma kohustusi Eesti maa ja rahva ees ainult öösel, et oma etteantud limiit täis saada, siis kardan, et kasvatusest jääb ka väheseks. Olen selle rumaluse üle ääretult kurb ja nõutu,“ ohkab ta.