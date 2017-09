Eilses Tartu Postimehes nägin arvamuslugu, mille pealkiri jahmatas: „Tööturul on hoopis gümnaasium umbtee, mitte kutsekool“. Kirjatüki autor ei olnud – oh üllatust! – sugugi mitte kolm klassi külakooli lõpetanud Johannes, kellel on kombeks saata kõiki ettejuhtuvaid sinna, kuhu päike ei paista. Sellist arvamust viljeles hoopistükkis Tõrva gümnaasiumi lõpetanud Andrus Mõttus, kes on jõudnud oma karjääri(umb?)teel Tartu kutsehariduskeskuse direktori ametikohale.

Arusaadav, et direktorit häiris haridusminister Mailis Repsi õhku visatud ideepojake, et kutsekoolidesse võiks suunata madalama keskmise hindega noored. Kahtlemata viiks see kutsehariduse mainet alla, süvendades eelarvamust, et see on lollidele.

Ent tembeldada umbteeks gümnaasiumiharidust on siiski teine äärmus, kuhu poleks mõtet laskuda. See kõlab nagu kirglik vaidlus hariduse liivakasti ääres, stiilis: „Miks sa kutsekas käid, lollakas oled vää!“ – „Ise oled loll, läksid gümnaasiumi, see on ju umbtee!“.

Sellise vaidluse lõpp-punkt on juba ette teada: lolluse umbtee. Targem on austada ja tunnustada iga õppuri valikut – ükskõik, kas ta soovib tarkust taga nõuda kutsekoolis või gümnaasiumis.