Mis on tänavu kohalike valimiste peateema, on küsimus, mis seab ebamugavasse olukorda isegi neid, kes poliitikat iga päev jälgivad. Kui hinnata poliitikute viimase aja väljaütlemiste järgi, siis näib põhiküsimus olevat, kellega koos neil sobib (või ei sobi) pealinnas valitseda. Ent sellest jõuab küllalt rääkida siis, kui valimistulemused juba selged. Valija tahab ennekõike teada, mida tagasivõidetud linnaga peale hakatakse. Kui see sõnum temani ei jõuagi, on lootus Keskerakond troonilt tõugata asjatu ja ülejäänud erakondade praegune omavaheline flirt ajaraisk.

Põhjus, miks ükski erakond pole suutnud tähelepanu hoida püsivalt ühel teemal, millega teistest eristuda ja avalikku diskussiooni eest vedada, peitub muu hulgas selles, et keskerakondliku linnavalitsuse suured vead on nii nähtavad, et poliitilistel konkurentidel on raske vastu panna kiusatusele neile ikka ja jälle näpuga osutuda – ja nii nad teevadki seda kõik ja korraga.

Ometi mõjuvad suureks puhutud valimislubadused korruptsioon välja juurida ja linnaraha raiskamine lõpetada kentsakalt, arvestades, et selliseid põhimõtteid eeldab valija avaliku võimu teostajalt niikuinii. Halvem on lugu siis, kui lubadused isegi ei veena, sest lubajagi kampsunil on plekid peal.

Ent suurim murekoht on, et palju targemaks linna võimalike tulevikustsenaariumite osas ei saa isegi see valija, kes linnavalitsuse ette toodud mürgipritsidest ja diskussioonist EKRE salongikõlblikkuse üle kaugemale vaadata viitsib. Kollektiivne ühekõne, kus igaühele lubatakse midagi ja rohkem – nii on üldsõnalisi ja üsna sisutühje valimisprogramme tabavalt kokku võtnud Kaarel Tarand.

Valija võib küll nõuda, et ta lapsele oleks tagatud lasteaiakoht maja kõrval ja ta ise pääseks tööle trammiga, ent poliitikud ei peaks talle sama juttu kordama, vaid ütlema, kuhu kerkib uus lasteaed, mis peatusi hakkab läbima uus trammiliin ja kui palju see maksma läheb. Enam pole palju aega jäänud, et rääkida valijaga otse ja konkreetselt, nii Tallinnas kui ka kõikides teistes kohalikes omavalitsustes kogu Eestis.