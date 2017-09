Suviste sõnul on see juhuslik, kuid näiteks siis, kui Eesti turule tulid realitysarjad, olid need ülimalt populaarsed. Maailmas on tõusvaks trendiks Suviste sõnul aga niiöelda ettekirjutatud tõsielusarjad, nagu näiteks kodumaine “Suletud uste taga”. Suviste arvates on hakatud sellist tüüpi sarju rohkem tootma, kuna neid on lihtsalt odavam teha.

Saatejuht Sten Teppan uuris Suvistelt, et kas kodumaiste sarjade puhul toimib ka mingisugune teemadetsükkel, kuna sel telehooajal on telesarjades lemmikteemaks ulme.

Suviste paljastas, et tegelikult on tõsielusarjas sees ka teatud lavastuslik osakaal.

"Kui me saame kätte mingi emotsiooni ja lembehetke, peame me mõtlema, et seal ümber on kari inimesi. Kui keegi kedagi kallistab ja laseb silma märjaks, siis tegelikult on seal ümber valgustaja, helimees, operaator ja režissöör. Kui siiras see alati saab olla ja reality tegemisel on ka alati omad nõksud, kuidas emotsiooni kätte saada," selgitas ta.

Suviste sõnul teevad inimesest hea realitystaari mitmete omaduste kokku langemine.

"Tal peab olema paras annus edevust, nii inetult kui see ka ei kõla, paljudel ka paras jagu rumalust, nad ei adu, mis juhtub nendega pärast, kui see realityshow ära lõppeb, nad mõtlevad, et panevad ukse kinni või on ainult meeldiv tähelepanu ajakirjanduse poolt, aga tihtipeale pole see väga meeldiv. See võib ka paljudele eluks teatud pitseri panna," ütles ta.

Millised sarjad ja saated sel hooajal televaatajale enim meeldib, on reitingute järgi veel raske ennustada, kuna uued teleprogrammid on eetris olnud ainult paar nädalat. Samuti veedavad paljud inimesed oma õhtuid veel pigem väljas, kui telekate ees.

“Oktoobris muutub see stabiilsemaks, siis saab anda hinnangu, kes on end õigustanud, kes mitte,” sõnas ta.

Suviste sõnul siiski välismaa toodangu ülekaalu kartma ei pea, kuna kodukootud Eestimaistel telesarjadel on samuti turgu.

Kuid siiski veedavad Suviste sõnul inimesed aina vähem oma aega telesaadete seltsis, üheks põhjuseks on ka see, et erakanalid augustis vabalevist lahkusid. Teisalt on inimestel lihtsalt nii palju rohkem võimalusi, kuidas enda meelt lahutada või vajalikku infot kätte saada.

"Võimalusi on tohutult rohkem. Tänapäeval on kõik ajalehed televisioonid. Päevas on 24 tundi, seal on kriitiline piir, palju sa jõuad informatsiooni päeva jooksul sisse hankida,” sõnas mees.

Kui Suvistel oleks piiramatu kogus raha, siis midagi täiesti uut ja ainulaadset ta telemaastikule siiski tuua ei oskaks.

"Ma arvan, et teemad, mis praegu on, on kõik väga toredad. Krimi on see, mis hästi palju inimesi huvitab ja elulised sarjad. Seriaalide puhul ikkagi inetu pardipoja lugu. Mingit Ameerikat ei avastata siin. Ma ei oska vastata, et kui oleks kotitäis raha, küll siis teeks," rääkis ta.

Kuula intervjuud täispikkuses siit: