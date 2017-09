Päästeamet jagas täna aumärke neile, kes vaprusega silma paistnud. Teiste seas said medalid rindu ka Nõmme päästekomandos töötavad Siim Malva ja Margus Tamme, kelle video kalamehe päästmisest sai hoobilt üle maailma tuntuks.

Siim Malva ja Margus Tamme on kaks Nõmme päästekomando päästjatest sõpra ning kui küsida, kas päästjateks on nad kasvanud koos, vastavad nad pea ühehäälselt jaatavalt. "Me oleme ikka olnud väiksest peale sõbrad," kirjeldab Malva, et sõprus tänase kolleegiga sai alguse juba kolmandas klassis.

Täna said mehed koos elupäästja III klassi medalid. Nimelt tuli Nõmme ja Lilleküla päästekomandodele 23. märtsil väljakutse, milles kirjeldati, et vanem kalamees oli kukkunud läbi Harku järve jää. Malva ja Tamme läksid vastava varustusega jääle ja tõid mehe kaldale.

Kogu nende tegevust filmis Malva kiivrile kinnitatud kaamera ning selle abil valminud video laadisid mehed internetti üles. "Selliseid sündmusi tuleb tegelikult igal aastal ette – just sellised jääõnnetusi," kirjeldab Malva. "Aga video poolest: sellist videot ei ole vist maailmas keegi suutnud saada," lisab ta. Mehed tunnistavad, et aimasid veidi ette, et video võib pälvida tähelepanu, aga selle levimine üle maailma tuli neile üllatusena.