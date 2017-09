Šamaan, kes väitis endal olevat müstilised võimed krokodillidega rääkida ja neid kontrollida, hukkus Indoneesias. Mees ujus Kutai Kartanegara järves, mis kubiseb krokodillidest.

Saatuse iroonia on see, et šamaan Suprianto, nagu ta ennast kutsus, läks järve sukelduma, et ühe teise ohvri keha üles leida. Mees ei tundnud muret, sest oli veendunud, et suudab oma lauluga krokodillid eemal hoida. Kohaliku politsei sõnul oli mehe surma põhjuseks uppumine, sest tema keha leiti tervena ja ühes tükis, krokodillid süüa teda ei kavatsenud. Krokodillidele on ohvri vee alla vedamine ja uputamine tavapärane jahimeetod.

Pealtvaatajad jäädvustasid õõvastava hetke, mil mees vee alla kaob, seda saab vaadata Metro veebilehelt SIIN ning see ei sobi vaatamiseks nõrganärvilistele.