Seda, et maailm oli vaid mõne minuti kaugusel tuumasõjast, sai laiem üldsus teada alles pärast Nõukogude Liidu lagunemist, mil Stanislav Petrovi otsene ülemus kindralpolkovnik Juri Votintsev toonase tuumapaanika avalikustas. Nelja aasta taguses intervjuus BBC venekeelsele teenistusele rääkis Petrov, et kõik andmed viitasid USA-poolsele raketirünnakule. Tegu oli USA ja NSV Liidu suhetes pingelise ajaga. Kolm nädalat varem olid Nõukogude väed alla tulistanud Lõuna-Korea reisilennuki Boeing 747, tappes kõik 269 pardal olnud inimest. „Kui ma oleksin käsuliini pidi ettekande saatnud, poleks keegi sellele poole sõnagagi vastu olnud,” vahendab Briti leht The Independent. Armee juhtkonnalt läinuks teade tuumarünnakust kohe riigi kõrgemale juhtkonnale. Tuumakohvrit kontrollis toona puruhaige Juri Andropov.

26. septembril 1983, veidi pärast keskööd, andis Moskva-lähedases salajases komandopunktis algeline hoiatusradarisüsteem Stanislav Petrovile kõrvulukustava huilgamisega teada, et USAst on NSV Liidu poole teele saadetud mandritevaheline tuumarakett. Nõukogude armee protokoll nägi sel puhul ette tuumarünnakuga vastamist. Sellest võinuks alguse saada kolmas maailmasõda. Kuid alampolkovnik Petrov, kes hiljuti 77 aasta vanuses suri, oli otsustanud mitte häiret tõsta.

Kaks minutit pärast häiret otsustas Petrov teatada Votintsevile, et tegu oli valehäirega. „Kakskümmend kolm minutit hiljem mõistsin, et mitte midagi polnudki juhtunud. Tõelise rünnaku korral oleksin sellest juba teada saanud. See oli tohutu kergendus.” Vahepeal jõudis hoiatussireen veel kaks korda üürata, olles registreerinud esmalt ühe ja siis veel kolme raketi stardi. Kuid teate järgi olid need teele saadetud ühest ja samast kohast. Petrov mõistis, et see pole võimalik.