Teisipäeval kogunes riigikogu maaelukomisjon, et arutada toiduainete hinnatrende, mis on viimasel ajal olnud jätkuvalt tõusuteel. Kõne alla tuli ka praegune võikriis. „Ärge kaks nädalat võid ostke. Peale seda näete, et hind on muutunud varasemaga samaks,“ ütleb komisjoni esimees Aivar Kokk.

Maaelukomisjoni esimees leiab, et praegusel hetkel aktuaalne võikriis saaks läbi juba paari nädalaga, kui rahvas vaataks üle enda tarbimisharjumused. „Tuleks teha ainult üks ettepanek. Ärge kaks nädalat võid ostke. Peale seda näete, et hind on muutunud varasemaga samaks. Mitte nii nagu täna tootjad ütlevad, et hinda alla ei lase. Kui keegi poest võid enam ei osta, siis hind kukub. Tarbija ja ajakirjandus on tekitanud säärase olukorra, et või hind on tõusnud,“ selgitab Kokk.

Kuhu suunas toiduhinnad liiguvad, kas lähiajal võib oodata üldist hinnatõusu? „Mina soovitan kõigil mõelda sellele ajale, mil oli käibel veel kroon ehk 2010. aastale. Julgen öelda, et enamik toiduaineid on täna odavamad kui krooni viimasel aastal. Kaubanduses on Eestis konkurents ikka niivõrd suur, et kuskil on see piir. Ja teine asi on see, et Eesti tarbija on väga hinnatundlik. Mulle tuleb igal nädalal vähemalt nelja kaubandusketi reklaam koju ja mina ei pea mõtlema, mida tuleval nädalal pean perele pakkuma. Sest sooduskampaaniad on need, mille järgi enamus eestlastest läheb poodi ja ostab oma toidukorvi,“ selgitab Kokk.

Komisjoni esimees ei usu, et jaekett Lidl toidukaupade hinda oluliselt mõjutaks. Seda suuresti kuna Lidl tuleks meie turule uue brändiga, siis läheks enne hulk aega, kui eestlased maitse nii-öelda omaks võtaks. „Nii nagu Soomes võttis see hulk aega, et inimesed harjuks. Samamoodi oleks ka Eestis,“ arvab Kokk.

Majanduskomisjon arutas ka seda, et Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker tõi välja väite, et mõnes Euroopa osas müüakse inimestele madalama kvaliteediga toitu kui teises, hoolimata sellest, et pakend ja kaubamärk on sama. Eesti konjunktuuriinstituudi direktori Marje Josing tunnistab, et praegusel hetkel pole võimalik teada, kas ka Eestis müüakse inimestele ebakvaliteetsemat toitu või mitte, sest keegi pole säärast uuringut teinud. „Siis peaks võtma toote näiteks Soomest ja Eestist ning neid testima, aga seda pole tehtud,“ ütleb Josing. Ta lisab: „Tuleb teha keemilised analüüsid. Ega ainult maitsmisega ei saa midagi aru.“