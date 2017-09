Meisterjaani sõnul oleks Eurosonicul niisama esineda ja tagasi tulla mõttetu: „Peaksin otsima mänedžeri, hetkel teda veel ei ole. Mul on hea meel, see tähendab palju tööd.“

„See tähendab, et pean käsile võtma oma muusika turundamise,“ kommenteerib Meisterjaan uudist Õhtulehele. „Siiani olen keskendunud olnud oma muusika tegemisele, aga mitte sellele, kuidas edasi jõuda,“ ütleb Eesti Laulul kuulsaks saanud muusik, et võiks ka väljaspool Eestit rohkemate inimesteni jõuda.

Meisterjaani jaoks on see esimene esinemine välismaal ning tekitab tema jaoks elevust. Kuidas on lood aga lavanärviga? „See ei olene sellest, kus esinen. Kui seda ei ole, üritan seda ise tekitada, sest niisama on igav,“ tunnistab mees.

Hetkel tegutseb Meisterjaan uute lugude kallal ja käsil on kolm uut pala. „Sügisel ilmub neist vähemalt üks,“ ütleb muusik, et on hakanud kitarri mängima. Uutes lugudes on ka tavapärasest rohkem sõnu.

Eestist on viimastel aastatel Eurosonicul kohal käinud näiteks NOËP, Maarja Nuut ja Trad.Attack. Meie omadest kõige suurema hoo on tänu festivalile sisse saanud Tommy Cash ja Ewert And The Two Dragons.