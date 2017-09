Loomad on uudishimulikd ja ei oska laste kombel ohtusid ette aimata, mistõttu satuvad nad eriskummalistesse olukordadesse. Mõni mõjub neist inimestele naljakalt, teine tekitab hirmu ja õudu...

Kassipojad purgis, koer kraanikausis ja lehm redeli vahel kinni - need on vaid mõned näited The Suni poolt kogutud fotodest, kus loomad peadpidi veidratesse kohtadesse kinni jäänud.

Fotod!