Armas hetk ühe pere elust, mil nende kasutütrest saab nende pere täieõiguslik liige.

Videol on näha, kuidas naine kingib tütrele südame, millel on kaks poolt, vahendab Women`s Day Magazine.

Ta selgitab lapsele, et üks pool jääb ema kätte, teine lapsele.

"Mu tütar hoiab mu südant," tüdruk ei taipa esiti, et selle kaela pandava südamega öeldakse talle, et ta on pere poolt adopteeritud ja päriselt nende tütar.

Seda taipab ta alles siis, kui loeb tunnistust, kus kirjas, et ta on nüüd kasuema poolt adopteeritud. Siis saavad tunded lapsest võitu ja ta puhkeb nutma. Oma ema embuses.

"Ma armastan sind ema," ütleb tüdruk ja toob teistele külalistele samuti pisarad silma.