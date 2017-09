EKRE fraktsiooni esitatud eelnõu kohaselt peaks valimisõigus olema piiratud kodakondsusega.

„Olukord, kus valimas saab lisaks kodanikule käia ka alaline elanik, on maailmas haruldane. Samuti peame vaatama, mismoodi on käitunud meile sarnase ajaloo ja demograafilise olukorraga riigid. Lätis, kus nõukogude okupatsiooni lõppedes oli välispäritolu inimeste osakaal veelgi suurem kui Eestis, kehtib praegu selline kord, nagu meie soovime kehtestada: kohalikel valimistel on valimisõigus ainult kodanikel,“ selgitas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme.

„Vajab rõhutamist, et Eesti riigi valimistel osaleb 77 000 Venemaa kodanikku ja 71 000 endise Nõukogude Liidu kodanikku, kellel ei ole kodakondsus määratletud. See võis tunduda vajalik või möödapääsmatu kompromiss aastatel 1990-1991, aga 25 aastat hiljem ei ole see olukord normaalne. See näitab, et meile vaenuliku võõrriigi kodanikud osalevad aktiivselt Eesti poliitikas. Me ei pea seda normaalseks, vajalikuks ega õigustatuks. Siinsed Venemaa kodanikud, kui nad osalevad Venemaa valimistel, hääletavad ülekaalukalt ja palju kõrgema proportsiooniga kui Venemaal elavad Vene kodanikud Kremli poliitiliste jõudude poolt.“

Helme sõnul pole põhjust eeldada, et määratlemata kodakondsusega inimesed ehk niinimetatud hallipassimehed oleksid Eestile lojaalsemad kui siinsed Vene kodanikud.