Seksiorjade pidamises süüdistatava USA soulitähe R. Kelly skandaal kogub tuure.

Nüüdseks 24aastane naine väidab, et ta oli 16aastane, kui laulja temalt süütuse võttis. Seejärel koolitati teda superstaari seksuaalselt rahuldama.

Kolme lapse ema Jerhonda Pace rääkis väljaandele The Real, et R. Kelly oli tema vastu ka vägivaldne - lauljal olnud kombeks teda näkku lüüa ja karistuseks mitmeks päevaks luku taha panna. 17aastaselt olevat tal õnnestunud staari juurest põgeneda.

Pace on varem rääkinud, et Kelly peab omamoodi haaremit, kus noored naised on valmis teda iga kell rahuldama. Naisi hoidvat Kelly vastu nende tahtmist kinni.