Uus komöödiasari „Lillepood“ naerutab vaatajaid täna õhtul suure kanepi segadusega. Armandile sülle kukkunud lillepoega majandamine ei ole sugugi lihtne – selgub, et lillepoes kasvatatakse kanepit!

Armand avastab, et tema isa on lillepoes suures koguses kanepit kasvatanud, et maksta Armandi kunstnikust venna välismaaelu eest. Selgub, et ka florist Kristofer Robin ei ole lõpuni aus olnud. Armand otsustab kogu kanepi kiiresti hävitada, samal ajal külastab aga lillepoodi narkopolitsei juht, et oma tütrele pulmadeks lilleseade tellida. Kuidas sellises olukorras toime tulla?

„Lillepood“ täna kell 20.00 TV3s!