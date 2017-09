Sinead O'Connor andis teada, et veedab järgmised kolm kuud traumaravikeskuses.

Metro.co.uk teatel korraldas 50aastasele iiri superstaarile ravi USA teleterapeut dr Phil, kelle saates Sinead pihtis, kuidas ema oli teda lapsepõlves seksuaalselt kuritarvitanud.

Pikalt enesetapumõtete käes vaevelnud O'Connor sai enda sõnul viimaks ometi õige diagnoosi: bipolaarne häire. 13 aastat oli lauljanna elanud teadmises, et ta on piirialast tüüpi ebastabiilne isiksus. „Rõõmustan, et sain lõpuks õige diagnoosi,“ kirjutas O'Connor Facebookis. „Selle tegid arstid, kes tundsid mind kauem kui kümme minutit.“

Lauljanna kavatseb minevikuga lõpparve teha: ta on andnud teada, et võtab nimeks Magda Davitt.