Viini politsei pressiesindaja Harald Sörös rääkis teisipäeval ajakirjanikele, et mõrvatu ja mõrvar pärinevad afgaani suurperekonnast. Perepea saabus Afganistanist Austriasse juba mitu aastat tagasi. Naine, kaks tütart ja kaks poega järgnesid talle aja jooksul. Veel kaks poega sündis perekonda juba Viinis. Austria võimud rahuldasid perekonna asüülitaotluse.

Pärast õe tapmist põgenes afgaan sündmuskohalt, kuid andis end varsti ise politseinikele üles. Noormees tunnistas, et tappis noahoopidega õe, kes oli määrinud perekonna au. „On hea, et ta surnud on,“ ütles mõrvar politseinikele.

Mõrvar rääkis esimesel ülekuulamisel, et õde oli eelmisel nädalal kodunt lahkunud ja asunud elama noorsooameti varjupaigas. Ka tema ise ei elanud enam kodus, vaid sõprade ja tuttavate pool. Noormehe sõnul kohanud ta kooliteel olnud õde esmaspäeva hommikul kella kaheksa paiku juhuslikult.

Mõrvar rääkis, et perekond ei teadnud tema kohtumisest õega midagi ning ka mõrv toimus juhuslikult. Noormehe tunnistusse tuleb siiski suhtuda kahtlevalt, sest miks oli tal täiesti juhuslikult kaasas pika teraga nuga?

Viini noorsooametist öeldi ajakirjanikele, et esmaspäeval tapetud tüdruk oli juba suvelgi elanud mõnda aega varjupaigas, sest kodused keelasid tal sõbrannadega kohtuda ja end meikida. Siis aga tüli lahenes ning ta pöördus koju tagasi, kuid lahkus sealt eelmisel nädalal taas. Noorsooameti töötajad lisasid, et tüdruk ei rääkinud kunagi, et tunneb perekonna ees hirmu, ning seepärast lubati tal ka üksi koolis käia. Esmaspäeva hommikul toimunud rünnak oli seetõttu täiesti ootamatu.