2744 meetri kõrgune Paektu-san on tegevvulkaan, mis viimati purskas 1903. aastal. Tegemist on väga ohtliku vulkaaniga. Ajalooürikutest on teada, et selle 946. aastal toimunud purse oli ülitugev ning välja paiskus 96 kuupkilomeetrit kivimeid ja laavat. Analoogiline purse tooks praegu kaasa tuhanded või koguni kümned tuhanded inimohvrid nii Põhja-Koreas kui ka Hiinas. Seismoloogide andmetel elab vulkaanist 100 kilomeetri raadiuses umbes 1,6 miljonit inimest.

Põhja-Korea Punggye-ri tuumapolügoon on Põhja-Korea ja Hiina piiril asuvast Paektu-sani vulkaanist linnulennul vaid 120 kilomeetri kaugusel. Hiinas nimetatakse seda vulkaani Changbaiks ja see asub Changbaishani rahvuspargi lõunaosas.

Geoloogid on korduvalt hoiatanud, et Põhja-Korea tuumakatsetused võivad lõhkuda Paektu-sani vulkaani magmakambri ning sellega esile kutsuda hävitava vulkaanipurske.

Kui Põhja-Korea varasemad tuumarelvakatsetused möödusid rahulikult, siis 3. septembril korraldatud vesinikupommikatsetus oli eelnevatest oluliselt tugevam ning sellega kaasnes maavärin magnituudiga 6,3. Vaid kümme minutit pärast katsetust registreeriti Hiinas vulkaani kõrgenenud seismiline aktiivsus. Hiinlased kardavad nüüd, et maa-alune tuumakatsetus võis vulkaani äratada ning tulekul võib olla võimas vulkaanipurse. Just seetõttu suleti ettevaatusabinõuna turistidele Changbaishani rahvuspargi lõunaosa.

Kujunenud olukorras vajaks Paektu-sani vulkaan põhjalikku uurimist, kuid see on Põhja-Korea isoleerituse tõttu võimatu. Hiina eksperdid lubasid aga üle vaadata ettevaatusabinõuna suletud Changbaishani rahvuspargi lõunaosa ning see avatakse külastajatele vaid siis, kui selgub, et võimalik oht on möödas.

Oluline koht mütoloogias

Paektu-sani vulkaanil on tähtis koht Korea mütoloogias. Legendide järgi on Paektu-san püha mägi, sest seal sündis Korea esimese kuningriigi asutaja Dangun.

Põhja-Korea võimud aga väidavad, et nende riigi rajaja Kim Il-sung organiseeris just Paektu-sanil relvavõitlust Jaapani kolonisaatoritega ning selle vulkaani jalamil sündis ka tema poeg ja praeguse liidri Kim-Jong-uni isa Kim Jong-il. Tõsi, Vene allikatele toetudes sündis Kim Jong-il 1941. aastal hoopis Habarovski lähistel Vjatskojes.

2015. aasta kevadel levitas Põhja-Korea ajakirjandus fotosid, millel võis näha Paektu-sani tippu roninud Kim Jong-uni. Teda saatsid mitusada kõrget sõjaväelast ja parteiametnikku. Arvestades, et Kim Jong-unil oli tol ajal käimisega raskusi, on väheusutav, et ta tõepoolest ise tippu ronis. Väidetavalt ütles ta tipus sõjaväelastele, et mäkketõus annab võimsamat vaimset energiat kui tuumarelv.