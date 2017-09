Valimiskampaania raames kohtus tagasivalimist taotlev Saksamaa liidukantsler Angela Merkel (pildil) pühapäeval Berliinis 4–14aastaste lastega ja vastas nende küsimustele. Muu hulgas ütles Merkel, et unistab kahest sõidust: läbi Kaljumägede (Rocky Mountain) USAs ja läbi Venemaa Trans-Siberi raudteel, vahendab Welt Online.

Saksamaa liidukantsleri unistust pandi tähele Moskvas. Venemaa raudteefirma Vene Raudteed (RŽD) andis teada, et on valmis Angela Merkelile osutama sõiduks Trans-Siberi raudteel igakülgset toetust, kui liidukantsler peaks pühapäeval Berliinis avaldatud soovi kinnitama. RŽD lubas teha kõik endast oleneva, et liidukantslerile jääksid sõidust Siberisse meeldivad ja eredad mälestused.

9289 kilomeetri pikkune Trans-Siberi raudtee ühendab Venemaa pealinna Moskvat Ida-Siberi ja Kaug-Ida suuremate linnadega. Tegemist on pikima raudteega maailmas. Selle ehitus algas 31. mail 1891 ning trassi rajamisel kasutati peamiselt kirveid, saage ja labidaid. Kui sadakond aastat tagasi kestis rongisõit Moskvast Vladivostokki neli nädalat, siis nüüd jõuab kohale neli korda kiiremini.