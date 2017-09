„Padjaklubi“ tüdrukud on läbi käinud tulest ja veest. Koos on makstud arveid, aidatud üksteist rasketel hetkedel, oldud südamevalus, armunud ja naerupisarates. Koos on televaatajaid naerutatud juba 8. hooaega.

"Padjaklubi" esimene hooaeg alustas 2014. aasta märtsikuus ning uue komöödiasarja vastuvõtt oli märkimisväärne. Kõik sai alguse neljast täiesti erineva iseloomuga noore naise kohtumisest ühes kahetoalises üürikorteris, kuhu nad saatuse keerdkäikude tõttu sattusid. Tänaseni on karakterid läbi teinud tugeva muutumise. Kas mäletad, millised olid tüdrukute iseloomujooned esimesel hooajal ja millised nad välja nägid?

Grete Klein mängib endist missi Laurat, kes unistab staariks saamisest. Ta kulutab kogu oma raha välimusele, veetes meeletult aega juuste, küünte, rindade ja ihu eest hoolitsemisele. Ta on krooniline valetaja, kes ei suuda ühelegi valikule kindlaks jääda, sest loodab, et äkki tuleb keegi, kes on senisest veelgi parem.