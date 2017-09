„Samsung Galaxy Dream Chef on üks neid saateid, mis loob noortele uusi võimalusi, väljakutseid ja pakub enesearengut. See projekt võimaldas osalejatel lihvida nii oma kokkamisoskusi ja tehnikaid kui koguda uusi rahvusvahelisi tutvusi ja avardada silmaringi,“ selgitas Lode.

Eestlasest kohtunik ja noorte mentor, kokk ja Konteineri toidukoha omanik Aaro Lode rääkis, et taoline projekt on äärmiselt vajalik just kogemuste ja julguse saamiseks.

Alates tänasest hakkab jooksma uus veebiseriaal, kus väljapaistvamad noorkokad Eestist, Lätist ja Leedust võistlevad Baltikumi parima koka tiitli nimel. Sarja on võimalik jälgida TV3 Playst ning uus osa jõuab eetrisse alates tänasest igal teisipäeval.

Kokandusvõistlus on kolme Balti riigi ühisettevõtmine, kus parima koka tiitli nimel hakkab osalema ühtekokku 12 toiduhuvilist, ühest riigist vastavalt neli noort. Igas saates tuleb läbida kohtunike poolt ette antud ülesandeid ning panna oma oskused proovile erinevates vahevõistlustes.

Eestit esindavad kokandusvõistlusel neli aktiivset noort: 20-aastane ja kokandusalasest tulevikust unistav Regor Siiner, kelle eriliseks oskuseks on kaunilt serveeritud road; 15-aastane Anna Celine Kraus unistab oma toidublogi loomisest ning propageerib tervislikku toitu; turunduse valdkonnas tegutsev ning suurepäraseid merekarpe kokkav 23-aastane Helene Pihl; ja 20-aastane hambaarstitudeng Karl Laas, kes on tõenäoliselt Eesti suurim kokasaadete fänn.

Noorte sooritusi hindavad igas saatest kolme riigi toiduspetsialistid. Eesti kokandusmaastikku esindab Konteineri üks omanik, Aasia toitude ekspert ja kokaraamatu autor ning Baltic Restaurants Eesti AS tegevjuht Aaro Lode. Lätist on kokkajatel abiks Arturs Taškans, kohaliku populaarse restorani Rocket Bean Roastery kokk. Leedu kohtunikuks on aga toiduarmastaja ja kohalikele noortele mõeldud toiduakadeemia ellukutsuja Linas Ginaitis.

„Projekt on ellu kutsutud eesmärgiga julgustada noori nende unistuste täide viimisel ning ma usun, et selle saate raames me mitte ainult ei andnud noortele võimalust, vaid inspireerisime neid veelgi enam tahtma olla tulevased professionaalid kokandusmaastikul,“ selgitas Aaro Lode ettevõtmise tagamaid.

Võistluse käigus said noored tunda end kui tippkokad, kelle käsutusse anti parimad toorained ning professionaalsetes köökides kasutatavad seadmed ja vahendid, sealhulgas ka Samsung Galaxy S8 nutitelefonid, et jälgida oma aega, otsida retsepte ning teha valminud toidust värviküllaseid fotosid.