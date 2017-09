TV3 avalikustas sügishooaja avapeol, et kevadel alustab suurejooneline „Eesti otsib superstaari“ 7. hooaeg! Eelnevatel hooaegadel on superstaaritiitli pälvinud Birgit Sarrap, Jana Kask, Ott Lepland, Liis Lemsalu, Rasmus Rändvee ja Jüri Pootsmann.

"Sel kevadel saab TV3 ekraanil näha superstaarisaate seitsmendat hooaega! On suurepärane, et saame andekate lauljate unistused täide viia. Ootame osalema kõiki, kelles on peidus väike muusikapisik,“ ütles TV3 tegevjuht Priit Leito.

Lauluhuvilised saavad end vaikselt hakata ette valmistama, sest superstaariotsingud algavad juba pühapäeval, 15. oktoobril, kui läheb lahti registreerimine TV3 kodulehel. Sel aastal tuleb registreerimisel lisada ka video, milles osaleja demonstreerib oma lauluoskust. Veel on pea kuu aega aega teha endast valmis sobiv lauluvideo.

„Kõik emad, isad, õed-vennad, klassijuhatajad, muusikaõpetajad – kui olete märganud enda ümber andekat lauljat, siis just nüüd on õige aeg teda näidata kogu Eestile! Levitagem sõna sõprade ja sugulaste seas ning üheskoos aitame tal lendu tõusta,“ on Leito põnevil.

Täiendavat infot staarisaate eelvoorude kohta saab lugeda juba lähiajal TV3 kodulehelt tv3.ee. Saade jõuab eetrisse kevadel.